Precipitata dal balcone del 5° piano, muore l'attore Memè Perlini. Ipotesi suicidio

Cinema e teatro in lutto per la morte di Memè Perlini, attore e regista trovato privo di vita questa mattina all'Esquilino dopo essere precipitato dal balcone dell'appartamento al quinto piano dove viveva da solo. La macabra scoperta è stata fatta questa mattina intorno alle 9:30 da un condomino che ha notato il corpo privo di vita dell'anziano in via Principe Eugenio. Inutili i soccorsi da parte del personale medico del 118 che, arrivato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'artista.

INDAGINI DELLA POLIZIA - Accertata la morte di Anselmo Perlini, questo il vero nome di battesimo del 69enne originario di Sant'Angelo in Lizzola, Comune della provincia di Pesaro, sul posto sono arrivati gli agenti di polizia del commissariato Esquilino al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non sposato e senza figli, nell'appartamento del quinto piano dove viveva l'anziano non sono stati trovati biglietti d'addio o messaggi che indicassero la volontà di farla finita. Nonostante ciò gli investigatori lavorano sull'ipotesi del suicidio. Sul corpo dell'uomo non sono stati trovati segni di violenza mentre l'abitazione dove viveva è stata trovata chiusa dall'interno.

MEME' PERLINI - Attore e regista italiano, con numerosi apparizioni e lavori per cinema, teatro e televisione, Memè Perlini aveva lavorato anche per registi quali Sergio Leone in Giù la testa, Ettore Scola, nella pellicola La famiglia. Tra le decine di film, serie tv e spettacoli teatrali il 69enne aveva collaborato anche con Carlo Mazzacurati con cui aveva interpretato Notte italiana e con Luigi Comencini nel cast di Voltati Eugenio.