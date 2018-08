Prima il furto poi lo schianto in macchina: muore 29enne di Ardea

Un ragazzo di 29 anni originario di Ardea, in provincia di Roma, è morto dopo uno schianto in macchina contro un albero. L'incidente è accaduto a Castrovillari in provincia di Cosenza. Il giovane era alla guida di un Audi A4, risultata rubata.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe commesso un furto all'interno di un negozio in un centro commerciale di Castrovillari, per poi darsi alla fuga con il veicolo a tutta velocità insieme a dei complici. Solo il 29enne di Ardea è morto, gli altri che erano in macchina con lui sono fuggiti.

Grazie alle impronte digitali e al lavoro svolto dagli specialisti del reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza, si è riusciti a risalire al nome: Massimo Ahmetovic, residente ad Ardea, di origine rom.

Nell'auto è stata rinvenuta parte della refurtiva oltre ad arnesi da scasso e targhe rubate. Gli inquirenti ipotizzano che altri quattro o cinque complici siano riusciti a fuggire e ora le forze dell'ordine sono sulle loro tracce.