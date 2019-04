Tragedia all'Appio Latino: accusa malore mentre scarica pacchi, morto un uomo

Tragedia all'Appio Latino dove è morta una persona. È accaduto intorno alle 8:00 di martedì 30 aprile mentre l'uomo stava scaricando dei pacchi da un furgone in via Tommaso da Celano. Forse a causa di un malore si è poi accasciato in terra. Allertati i soccorritori il personale medico del 118 nulla ha potuto se non constatare il decesso dell'uomo.

I fatti sono accaduto all'altezza di via Antonio Coppi. Oltre all'ambulanza del 118 in via da Celano sono intervenute tre pattuglie del VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno chiuso il tratto di strada compreso fra via Pietro Fedele e piazza Paolo Diacono. Sul posto anche il medico legale e l'Autorità Giudiziaria.