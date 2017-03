Cade dal terzo piano dopo una lite in casa: muore dopo l'arrivo in ospedale

E' morto in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate. Giallo ad Anzio dove un uomo di 32 anni, un cittadino nigeriano, è precipitato dal balcone di un appartamento dove era in corso una lite con un'altra persona. I fatti hanno cominciato a prendere corpo intorno alle 17:30 di ieri 29 marzo in viale Europa. Proprio da qui è partita la chiamata al 112 che riferiva di un violento litigio fra due persone in un'abitazione al terzo piano di una palazzina della via. Arrivati sul posto gli agenti di polizia del commissariato Anzio-Nettuno hanno però trovato una persona riversa in strada in una pozza di sangue. Quindi l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato in condizioni gravissime all'ospedale San Camillo dove è poi deceduto nel corso della notte a causa dei gravi traumi riportati.

INDAGINI A TUTTO CAMPO - Un vero e proprio mistero quello della morte del 32enne nel Comune del litorale laziale. Sul caso indagano gli agenti del commissariato neroniano che al momento non escludono nessuna pista investigativa. Tanti i dubbi da fugare, in primis cosa abbia determinato la caduta del ragazzo dal balcone del terzo piano. Numerose le ipotesi al vaglio: dall'incidente al gesto volontario, senza escludere la pista della possibile spinta da parte della persona con la quale la vittima stava litigando, la cui posizione è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria. Ascoltato l'uomo gli investigatori mantengono per il momento il massimo riserbo sulle indagini.