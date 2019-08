Si ribalta con l'apecar e viene schiacciato dal mezzo: morto un uomo

Tragedia ad Anzio dovo un uomo è morto dopo essersi ribaltato con la sua apecar. E' successo in via del Cavallo Morto, all'altezza del territorio del Lido dei Pini.

La vittima, dell'età apparente di circa trent'anni, viaggiava senza documenti. Sul posto un'ambulanza e una automedica del 118, i vigili del fuoco, che lo hanno estratto dalle lamiere, e gli agenti della polizia stradale di Nettuno, per i rilievi del caso.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe perso il controllo dell'apecar su cui viaggiava e si è ribaltato, finendo in un cunetta. Stando alle prime indiscrezioni, è morto sul colpo. La polizia stradale non esclude che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo dopo un malore. Sarà l'autopsia a determinare le esatte cause dalla morte.