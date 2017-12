E' morto Antonello Sotgia, architetto ed urbanista romano

Si è spento oggi Antonello Sotgia, noto architetto e urbanista romano. Da un paio d'anni su RomaToday pubblicava alcune opinioni sulla città, curando il blog "Abitare, le parole per dirlo". Uno spazio in cui non mancava mai di ribadire la sua idea di città come opera ollettiva per eccellenza", combattendo contro l'idea di una rendita dei "pochi" in grado di cancellare l'abitare dei "molti".“Potrebbe interessarti: http://www.romatoday.it/blog/antonello-sotgia/

Architetto e urbanista, Sotgia ha redatto numerosi progetti e interventi di recupero edilizio, non solo a Roma. Impegnato nei programmi di cooperazione universitaria in Angola, ha analizzato la costruzione della città post-coloniale in saggi e libri. Ha insegnato in numerose università italiane. Oltre che scrivere di Roma su riviste e giornali ha curato La gestione territoriale (Laterza), Stop al consumo di territorio (Carta). Nel libro collettivo San Lorenzo luoghi, storie e memorie (Ponte Sisto), ha analizzato le trasformazioni sociali e spaziali di quel quartiere romano. Con Rossella Marchini ha seguito diverse inchieste per trasmissioni della Rai: «Presa Diretta», «Speciale TG1» sul tema dell’abitare a Roma. L'ultima sua fatica, recente, è Roma alla conquista del west libro scritto insieme a Rossella Marchini.

A diffondere la notizia della sua morte DinamoPress, portale d'informazione con il quale Sotgia collaborava da tempo. "Oggi ci ha lasciato Antonello Sotgia, architetto e urbanista che assieme a Rossella Marchini ci ha insegnato a conoscere e leggere le città. Se ne va una delle voci più importanti di DINAMOpress, un compagno insostituibile. Ci sarà tempo per ricordarlo, per scrivere di Antonello, per rileggerlo insieme: ora il nostro abbraccio va a Rossella, Alice e Agostino, e ai tanti che oggi hanno perso un amico, un maestro, un compagno di strada".

A parenti e amici di Antonello Sotgia va l'abbraccio e la vicinanza di tutta la redazione di RomaToday.