Addio ad Andrea Pace, giovane talento romano di Junior Masterchef

Andrea Pace, giovane talento romano della cucina e concorrente di Junior Masterchef nel 2013 è morto. A darne notizia Ludovica, la sorella, con un post su Facebook: "Il 12 agosto il nostro nucleo familiare si è spezzato, un uccellino è caduto dal nido, dal disegno della famiglia felice è scomparso l'omino più piccolo dei quattro, quello più forte, coraggioso e determinato. Sono giorni che non ci sei più e ancora non ci credo, non riesco a pensare alla mia, alla nostra vita senza di te, egoisticamente sarei voluta morire con te, a 100 e più anni, ma poi penso a tutto quello che abbiamo passato, al dolore che hai provato e che nessuno capirà mai, penso a quando ci guardavi chiedendoti il perché di tutto questo e io stavo lì, impietrita, senza una risposta".

Andrea, 17 anni, aveva partecipato allora 13enne al programma di SkyUno arrivando terzo viveva a Roma con madre, padre (dentro il cui ristorante è cresciuto e ha imparato l’amore per la cucina) e sorella. E' morto a causa di una malattia. All'epoca del programma tv si definiva "allegro, simpatico e chiacchierone". A ricordarlo anche il profilo Facebook di Masterchef Italia.

A ricordarlo è anche Emanuela Tabasso, la giovanissima prima vincitrice della prima edizione del programma, andato in onda per la prima volta nel 2014. "Scusate ma non è facile" ha scritto.