Tragedia in Val Gardena: morto uno sciatore romano

Uno sciatore romano è morto ieri mattina in pista in Val Gardena, in Alto Adige. L'incidente intorno alle 10 di sabato. A perdere la vita il 46enne Andrea Bonanni che si trovava sulla pista Cir quando sarebbe rimasto vittima di una brutta caduta sulla neve dura.

In soccorso sono intervenuti l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites e i carabinieri, ma non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo ed i Carabinieri per i rilievi di legge.