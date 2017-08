Trastevere: cade dal balcone del B&B, muore 28enne texano

Tragedia a Trastevere nella notte tra venerdì e sabato. Un 28enne turista texano è morto dopo essere precipitato dal terzo piano di un Bed & Breakfast di via dei Vascellari, nel cuore del quartiere del centro storico di Roma. Un volo di una decina di metri con il 28enne statunitense finito su un'auto. Disperata la corsa all'ospedale, dove però per lui non c'è stato nulla da fare. A dare la notizia, confermata a RomaToday dalla polizia, è oggi il quotidiano La Repubblica in un pezzo firmato da Giuseppe Scarpa.

Secondo quanto si apprende dalla Questura di Roma si indaga per incidente. Il giovane sarebbe rientrato in albergo alticcio. Gli amici avrebbero riferito agli inquirenti di non averlo mai visto così ubriaco. Sull'accaduto il pubblico ministero Pubblico ministero ha aperto un fascicolo e richiesto una perizia al medico legale.

Allertato il consolato americano che ha avvisato la famiglia del giovane rimasto ucciso.