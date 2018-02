Morto Alberto Caciolo, fu Sindaco di Colleferro dal 1983 al 1990

E' morto all'età di 65 anni Alberto Caciolo, ex Sindaco di Colleferro tra il 1983 ed il 1990. L'ex Primo Cittadino del Comune della provincia sud della Capitale non aveva mai smesso di far politica e sosteneva per le prossime elezioni regionali la lista di "Italia Europa Insieme", che raggruppava per Nicola Zingaretti presidente il Partito Socialista Italiano, i Verdi e Area Civica. Alberto Caciolio avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 2 maggio. Lascia una moglie e due figli.

Morto Alberto Caciolo

La notizia della morte dell'ex sindaco colleferrino ha trovato il cordoglio di decine di cittadini ed esponenti politici che avevano conoscoiuto Alberto Caciolo. Vicinanza è stata espressa anche dall'amministrazione comunale, che sulla pagina facebook del Comune scrive: "Comune di Colleferro e l'Amministrazione Comunale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Alberto Caciolo ( Sindaco di Colleferro dal 1983 al 1990) e si unisce al dolore della famiglia".

Morto l'ex sindaco di Colleferro

Decine anche i messaggi postati sulla pagina facebook di Alberto Caciolo: "Non è facile trovare le parole per salutare Alberto Caciolo - scrive Daniele Fichera, candidato alle prossime regionali con la lista "Italia Europa Insieme -. Il nostro sodalizio politico ed umano era nato recentemente, ma è stato di una straordinaria intensità. Alberto era intelligente, sereno, affidabile, determinato; in lui si univano in modo equilibrato passione e ragione. E’ stato un socialista vero, con una passione politica inestinguibile. E’ stato il protagonista della ricostruzione della nostra comunità nel territorio, e non solo nel territorio, e ne era, credo, orgoglioso. Era un uomo perbene, che tutti stimavano, dotato di una straordinaria attitudine a comprendere e tenere insieme le persone. Aveva una eccezionale intelligenza e lucidità politica, una grande capacità di comprendere i problemi e individuare le soluzioni. Ci lascia con un vuoto politico ed umano enorme, ma marginale rispetto a quello che lascia ai suoi familiari cui testimoniamo, con enorme tristezza, il nostro cordoglio".