Tragedia a Guidonia: crolla albero e travolge vettura, morto automobilista

Tragedia a Guidonia Montecelio dove un automobilista romeno di 45 anni è morto dopo essere stato travolto da un albero. L'incidente è avvenuto intorno alle 10:30 di sabato 23 febbraio sulla via Maremmana Inferiore 349, altezza stabilimento Agrumetta. Investito dal tronco della pianta ad alto fusto per il conducente di una Fiat Panda non c'è stato nulla da fare, è morto a causa dei gravi traum riportati.

Secondo quanto si apprende la vittima viaggava da sola nell'auto in direzione Marcellina quando, probabilmente a causa del forte è stato travolto tre alberi con uno che lo centrato in pieno. Gravemente ferito, il 45enne è deceduto poco dopo sul posto. Sulla via Maremmana sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma che hanno chiuso la strada per la rimozione degli alberi caduti e per permettere lo svolgimento degli accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria. Sul posto la polizia municipale di Guidonia Montecelio e gli agenti del commissariato di Tivoli.

Secondo quanto si apprende i pompieri della caserma di Villa Adriana erano interventi sempre questa mattina e sempre sulla strada che collega Villanova a Marcellina per il crollo di un precedente albero, nel corso del quale non si sono registrati feriti né danni ad auto o mezzi in transito.

Sempre nel Comune della Città dell'Aria un altro albero è caduto in via Montebello, nella frazione di Colleverde. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i volontari NVG della Protezione Civile di Guidonia. Altri rami sono inoltre crollati a Montecelio, su via Romana.