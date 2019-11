Ultraleggero precipita in un campo: un morto e un ferito grave

Un aereo ultraleggero è precipitato in provincia di Roma: tragico il bilancio, un morto e un ferito grave. L'incidente si è verificato intorno alle 15:50 di venerdì 1 novembre, in località Marina di Tolfa, vicino Santa Severa.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Civitavecchia e di Cerveteri, il personale medico del 118 e i carabinieri. Secondo i primi riscontri l'ultraleggero avrebbe urtato i cavi di alta tensione per poi precipitare in un campo: nell'impatto il mezzo a due posti ha quindi preso fuoco.

Fatale l'incidente per un uomo F.T., morto a causa dello schianto. Grave una seconda persona che era con lui. L'uomo, ferito gravemente, è stato portato in eliambulanza, in ospedale a Roma.

Il velivolo era decollato poco prima in un'area tra Santa Marinella e Tolfa. Sull'esatta dinamica saranno le indagini dei militari dell'Arma a far chiarezza.