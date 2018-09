Famiglia intossicata dopo aver mangiato funghi: due morti, restano gravi 4 persone

Sono morti entrambi al Policlinico Gemelli, dove era ricoverati in gravi condizioni dopo aver mangiato assieme alla famiglia dei funghi velenosi. Marito e moglie di Rocca di Papa, rispettivamente di 78 e 72 anni, sono deceduti nella serata di mercoledì 12 settembre al nosocomio universitario per un'insufficienza multiorgano acuta provocata dall'ingestione dell'amanita falloide (amanita phalloides) dopo quattro giorni di agonia.

Morti dopo aver mangiato funghi avvelenati

I funghi erano stati raccolti dal nonno, poi deceduto assieme alla moglie, nei boschi di via dei Laghi, ai Castelli Romani. Assieme a loro altri quattro familiari, una figlia della coppia, una sorella del 78enne e la figlia di quest'ultima, una donna di 34 anni. Insieme a loro una nipote, una ragazza di 16 anni, tutti ancora ricoverati in ospedale a causa dell'intossicazione da funghi velenosi ed ancora in osservazione.

Famiglia avvelenata dai funghi a Rocca di Papa

I funghi sono stati consegnati alla Asl per le verifiche del caso. Ad allertare i carabinieri della compagnia di Frascati, che indagano sull'accaduto, i medici del Pronto Soccorso dove la famiglia è stata trasportata il giorno dopo aver mangiato l'Amanita Falloide. Dei due decessi è stata informata la Procura di Velletri, dove è stato aperto un fascicolo e verrà disposta l'autopsia.

I funghi epigei, i consigli del Parco dei Castelli Romani

Purtroppo non è la prima volta che si verificano delle morti come conseguenza dell'ingestione di funghi pericolosi, un prodotto del sottobosco la cui raccolta coincide proprio con la fine dell'estate e l'inizio della stagione autunnale. A tal proposito il Parco dei Castelli Romani indica alcune precauzioni da avere nell'andare a raccogliere i funghi epigei. "In tanti si avventurano in questi giorni di fine estate, complice una stagione favorevole dal punto di vista climatico, nei boschi per raccoglierli. Quella che sembra un’attività affascinante a contatto con la natura, nasconde però delle insidie. Non è così semplice infatti riconoscere le diverse specie di funghi epigei commestibili da quelli tossici, in particolare ovoli, galletti e porcini sono facilmente confondibili con specie pericolose per la salute. Anche l’occhio più esperto può essere ingannato, è di pochi giorni fa la notizia di un’intera famiglia intossicata, quindi il consiglio è di affidarsi agli esperti o alla ASL laddove ci fossero dubbi, senza improvvisarsi micologi".

Tesserino regionale per la raccolta dei funghi

Sempre dal Parco dei Castelli Romani ricordano che, "per raccogliere i funghi bisogna essere dotati di un tesserino regionale di autorizzazione, il Parco dei Castelli Romani organizza periodicamente corsi per l’ottenimento dell’attestato valido al rilascio del tesserino - L.R. 32/1998 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco" - il prossimo inizierà il 15 ottobre. A questo proposito i Guardiaparco effettuano controlli su tutto il territorio per verificare il rispetto delle regole di raccolta e il possesso del tesserino".