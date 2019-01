Denise e Jonathan, i sogni spezzati dei due giovani morti sulla via del Mare

Lei sognava di fare l'attrice, lui amava la Lazio e si dilettava a mettere dischi come dj alle feste sul litorale di lidense. Ad accomunarli oltre l'amicizia un tragico destino che li ha strappati alla vita ancora troppo giovani. Ostia ed Acilia in lutto per la morte di Denise Moriggi e Jonathan Sciarra, i due giovani di 22 e 29 anni deceduti in seguito ad un incidente stradale avvenuto la notte fra domenica e lunedì sulla via del Mare, poco distante dalle case dove i due vivevano con i loro rispettivi figli. Nello schianto è rimasta ferita anche una terza ragazza, una 22enne, che si trova ancora all'ospedale Sant'Eugenio con una frattura al bacino ma non in pericolo di vita.

Ventinove anni, residente ad Acilia, Jonathan Sciarra era alla guida della Nissan Micra che ha sbandato sull'asfalto bagnato al chilometro 24,300 della via del Mare. Forse a causa della velocità troppo elevata la vettura sulla quale viaggiavano i tre amici si è schiantata violentemente contro il guardrail con i tre catapultati fuori dalla macchina. Ferito gravemente, il 29enne è stato trasferito d'urgenza al vicino ospedale Grassi di Ostia ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Tifoso della Lazio, Jonathan Sciarra avrebbe compiuto 30 anni il prossimo 4 marzo. Residente ad Acilia e papà di un bimbo di 5 anni, appresa la morte del ragazzo le bacheche Instagram e Facebook del giovane sono divenute luogo di ricordo e cordoglio.

"Non è un addio,ma un arrivederci amore mio...Verrò da te e ti darò tutto ciò che ti avevo promesso! Ciao amore mio". Ed ancora: "Ti voglio bene amico mio non ti dimenticherò mai...". "Resterai nei nostri cuori", scrivono sulla sua pagina Instagram. Tristezza e amarezza anche sulla sua pagina facebook: "Jonathan Sciarra stai tranquillo ci penseremo noi a prenderci cura di lui anche se lontani.. Cercheremo il più possibile di farli crescere insieme come avresti tanto voluto.. Non riesco a pensare che non sei più qui.. Purtroppo non è un incubo e sarà difficile vedere Diego senza te".

Denise era invece più giovane del suo amico, aveva solo 22 anni. Appassionata di cinema e televisione sognava una carriera nel mondo dello spettacolo. Residente ad Ostia lavorava e studiava come estetista alla sede della Rea, una accademia che si trova su via Cristoforo Colombo. Anche lei mamma, anche sulla bacheca social di Denise Moriggi sono decine i messaggi di cordoglio di amici, parenti, conoscenti o semplici persone che hanno voluto lasciare un ricordo della ragazza di Ostia.

"Tristezza alla famiglia di Denise Moriggi, nostra allieva - scrive il CFP Pier Paolo Pasolini -. Nell'amarezza, almeno Noemi Caiazzi è qui , e ce la farà. Coraggio alle ragazze compagne di corso, agli amici". Ed ancora: "Non…ci credo ciao angeli ❤️❤️ Denise Moriggi Jonathan Sciarra ora da lassù proteggete i vostri figli".