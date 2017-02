Incendio in un ristorante ad Albano Laziale: muoiono quattro cani

Quattro li hanno salvati ma per altrettati cani non c'è stato nulla da fare. Sono morti così, in un incendio divampato in una palazzina ai Castelli Romani quattro animali che si trovavano nel retro di un ristorante di Albano Laziale. L'allerta ai soccorritori intorno alle 2:00 dalla cucina della Locanda del Bracconiere, in vicolo della Villetta. Arrivati sul posto i soccorritori hanno trovato i residenti in strada, impauriti ma illesi.

INCENDIO DA UN FRIGORIFERO - Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e gli agenti di polizia dei commissariati di Albano Laziale e di Marino, i soccorritori sono riusciti a salvare quattro cani da caccia salvandoli dalle fiamme, niente da fare invece per gli altri quattro animali. Spento l'incendio, nel quale non si sono registrati altri feriti o intossicati, secondo le fiamme sarebbero scaturite da un corto circuito da un frigorifero che si trovava nella cucina nel restro della struttura.