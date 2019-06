VIDEO | "Non sporcate la piazza": prima la lite, poi l'aggressione. Così è morto Umberto Ranieri

Dalle indagini è emerso che il ragazzo aveva colpito l'uomo al termine della degenerazione di un alterco nato in seguito all'invito rivolto da Ranieri al gruppo di giovani, affinché non sporcassero il luogo in cui stavano consumando una bustina di semi di girasole