Caterina Pangrazi, l'ipotesi da una testimonianza: semaforo in tilt alla base della tragedia

Un semaforo verde per entrambi e quindi malfunzionante. E' una delle ipotesi al vaglio della procura in merito all'incidente in Corso Vittorio in cui ha perso la vita Caterina Pangrazi. A darle corpo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la testimonianza di un motociclista. Scrive Giulio De Santis:

" Il centauro ha riferito di essersi immesso su corso Vittorio da via dei Filippini con il verde e di aver sfiorato di pochi centimetri il pullman che, diretto verso il lungotevere, ha travolto la giovane. Ma, secondo molti testimoni, anche il bus turistico avrebbe attraversato l’incrocio con il verde. Cosi è nato il sospetto di una mancata sincronizzazione dell’impianto. Una gestione andata in tilt, di cui avrebbe fatto le spese Caterina".

La vittima, di certo, attraversava sulle strisce. Il conducente del pullman ha testimoniato di aver avuto semaforo verde e a supportarlo anche altri testimoni. Cosa è successo lo si capirà dalle telecamere e dalle perizie che avranno inizio il prossimo 1 agosto.

Quello che va capito è anche a quale velocità viaggiava il pullman. L'altra ipotesi infatti, al di là del colore del semaforo, è che, vista l'ora (l'imbrunire) e la strada centrale e percorsa da molti pedoni, il conducente andasse ad una velocità tale da non consentire la frenata d'emergenza. Anche in questo caso saranno le perizie a dire la verità.

Sempre De Santis sul Corriere della Sera scrive: