Montesacro, donna trovata morta in strada: l'allarme dato da una passante

Tragedia in viale Jonio dove una donna è stata trovata morta in strada. A dare l'allarme è stata una cittadina che l'ha notata in terra contattando il Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Fidene Serpentara e la squadra della Scientifica per gli accertamenti di rito.

Gli investigatori hanno trovato la finestra della abitazione della donna aperta. Al momento chi indaga non esclude nessuna ipotesi, neanche quella dell'estremo gesto. La salma è a disposizione dell'Autorità giudiziaria per l'autopsia.