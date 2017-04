Muore sola in casa a 59 anni: trovata in avanzato stato di decomposizione

Dramma della solitudine al Labaro. Una donna di 59 anni è stata trovata morta in casa in via Trasaghis. I fatti lo scorso 29 marzo. Tutto è iniziato quando alcuni residenti hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze per un persiana pericolante che rischiava di precipitare in strada.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Prima Porta che, non ottenendo risposta da chi abitava nell'appartamento in questione, hanno forzato la porta. Macabra la scena. In casa, riversa sul pavimento, una donna morta. Il cadavere della 59, in avanzato stato di decomposizione, non presentava lesioni o ferite.

La donna non era sposata e senza figli. Un vero e proprio dramma della solitudine il suo. La salma è stata affidata all'Autorità Giudiziaria per l'esame autoptico.