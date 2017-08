Incidente su via Salaria: tir si scontra con due auto, morta una donna

Incidente mortale al chilometro 19 della in via Salaria. E' avvenuto il 10 agosto alle 21:20 circa quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrare una Fiat Idea e una Ford Ecosport e un tir Volvo si sono scontrate.

A perdere la vita una polacca di 64 anni, Zofia Chasaskova. La donna è stata trasportata in codice rosso al Sant'Andrea, dove è deceduta intorno alle 00:20 circa. Troppo gravi le ferite riportate. Feriti ma non gravi gli altri conducenti.

La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita e sulla vicenda sta indagando il XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.