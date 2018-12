Mamma si lancia nel Tevere, trovata morta a Ponte Marconi. Si cercano le due figlie

Una donna è stata trovata morta oggi, 20 dicembre, sulla riva sinistra del Lungotevere San Paolo di Roma, all'altezza di Ponte Marconi. Secondo i primi riscontri investigativi, si sarebbe gettata da Ponte Testaccio. Disperse anche le due figlie, gemelle, di 6 mesi.

I fatti. A dare l'allarme, intorno alle 6:20, un passante che ha allertato la Polizia Locale attivando immediatamente così l'iter delle ricerche. Sul posto, oltre i vigili, anche la Polizia e i Vigili del Fuoco con le squadre dei sommozzatori. La donna, italiana di 38 anni, è stata ripescata morta intorno alle 11:20 a circa due chilometri di distanza dal punto in cui è caduta in acqua, sulla riva sinistra del fiume.

Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia con le ricerche che, nel frattempo, continuano. L'obiettivo degli investigatori, ora, è quello di trovare le due figlie di 6 mesi della coppia.

#Roma #20dic 11:20, recuperato dai sommozzatori dei #vigilidelfuoco il corpo senza vita di una donna nelle acque del #Tevere all’altezza di ponte Marconi. Si teme per il coinvolgimento anche di due bambini. Squadre impegnate nelle ricerche pic.twitter.com/vfBAIRj4ky — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 20 dicembre 2018

Il marito della donna, infatti, ha riferito che, oltre la 38enne, anche le bambine non erano in casa quando stamattina si è svegliato. L'ultima volta che ha visto la moglie e le gemelline era intorno alle 3 del mattino. Il testimone che ha visto la donna gettarsi nel Tevere, invece, ha raccontato alle forze dell'ordine di non aver notato la presenza delle piccole.

Ecco quindi che le ricerche via terra riguardano pure le aree limitrofe al Lungotevere. In volo anche un elicottero. Gli agenti della Polizia hanno perquisito la casa dei due trovando il telefono e la borsa della donna.