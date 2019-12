Precipitata dal terrazzo condominiale: morta 35enne

E' morta dopo essere precipitata dal terrazzo condominiale. La tragedia si è consumata a Primavalle, a perdere la vita una ragazza di 35 anni.

La segnalazione ai soccorritori è arrivata poco dopo le 8:30 di venerdì 27 dicembre da una traversa di via di Torrevecchia quando un residente ha notato il corpo riverso in strada senza vita di una donna. Arrivata sul posto l'ambulanza del 118 non ha potuto far altro che constatare la morte della ragazza. Sul posto anche le volanti e gli agenti dei commissariati Monte Mario e Primavalle di Polizia.

Identificata in una donna di origini filippine, secondo i primi riscontri la 35enne si sarebbe gettata volontariamente dall'attico della palazzina di quattro piani dove viveva a Primavalle. Accertamenti in corso da parte degli investigatori che, pur procedendo sull'ipotesi del suicidio, al momento non escludono nessuna ipotesi.