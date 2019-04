Tragedia ad Ostia: cade dal balcone del suo appartamento, morta una donna

Tragedia del pomeriggio di sabato 27 aprile ad Ostia. Una donna è caduta dal balcone di casa, finendo sul marciapiede ed è morta. A trovare il corpo in strada alcuni passanti che hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze. E' successo intorno alle 17, in via dei Velieri, nel tratto tra via Vasco de Gama e via delle Gondole.

L'impatto con il marciapiedi è stato fatale. La donna, 75 anni, è morta sul colpo. Sul posto la Polizia di Stato e un'ambulanza ma il personale dell'Ares 118 nulla ha potuto. La salma è stata posta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Al momento nessuna pista è esclusa dall'incidente domestico, all'estremo gesto.