Malore in piscina mentre si allena, morta a 35 anni la nuotatrice Federica Menotti

E' morta mentre si allenava in piscina. Nuoto regionale e nazionale sgomento per la tragedia che ha colpito Federica Menotti, nuotatrice di 35 anni morta lo scorso 21 maggio in seguito ad un malore accusato mentre stava nuotando in una piscina a Genzano di Roma, ai Castelli Romani. Originaria di Aprilia, la sportiva si era trasferita a Lanuvio dove viveva con la sua famiglia. In relazione al decesso della 35enne la Procura di Velletri ora ha aperto un'inchiesta per cercare di capire cosa sia accaduto.

Federica Menotti morta in piscina

La tragedia si è consumata lunedì scorso in una piscina dove Federica Menotti si stava allenando. La 35enne ha accusato un improvviso malore, soccorsa dai sanitari del 118 è stata portata in ospedale, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

Cordoglio per la morte di Federica Menotti

Una tragedia che ha colpito profondamente il mondo del nuoto laziale e nazionale. "La Rari Nantes Aprilia si unisce al dolore della famiglia Menotti per la perdita della cara Federica, atleta e persona esemplare. SARAI SEMPRE NEI NOSTRI CUORI". E ancora: "Siamo rimasti in silenzio - si legge sulla pagina facebook di Meeting Genzano - perchè la scomparsa di una nostra atleta ci ha sconvolti profondamente...Ci uniamo al dolore della famiglia per questa tragedia indescrivibile...Chiediamo Poche parole e un silenzio di rispetto in questo assurdo momento di dolore...".