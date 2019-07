Fiumicino piange Noemi: la ragazza vittima della tromba d’aria a Focene

Fiumicino in lutto per una giovane vita spezzata. E’ Noemi Magni la 27enne deceduta questa notte in via Coccia di Morto perché sorpresa a bordo della sua automobile dalla tromba d’aria che ha investito Focene.

Tromba d’aria, Fiumicino piange Noemi

Un tornado tanto violento da non lasciare scampo alla giovane sbalzata via, nel sedime dell’aeroporto di Fiumicino insieme alla sua Smart. Un tragico incidente a pochi passi da casa: la citycar in balia del vento, prima sbattuta sul guard rail, poi oltre il canale di bonifica con la staccionata della pista ciclabile sfondata. Per Noemi non c’è stato scampo: morta a 27 anni nel bel mezzo della tromba d’aria di Fiumicino.

Noemi, uccisa a 27 anni dalla tromba d’aria

Così Focene, era in quella zona che la giovane risiedeva, piange Noemi: figlia dei proprietari del Coco Bongo Beach, noto stabilimento balneare del litorale. Chi la conosceva la ricorda sempre sorridente, attiva e laboriosa. Innamorata delle lingue straniere e del suo cagnolino: nel lido di famiglia impegno e fantasia con l’organizzazione di aperitivi, serate a tema, karaoke e quiz.

Fiumicino: lutto cittadino per scomparsa Noemi Magni

Nel giorno dei suoi funerali il Comune di Fiumicino proclamerà il lutto cittadino, mentre oggi 28 luglio “per rispetto alla memoria della ragazza deceduta questa mattina e al dolore della sua famiglia”, tutte le attività culturali e di intrattenimento previste sul territorio comunale sono sospese.

Il cordoglio del Comune e di Adr per la scomparsa della giovane

"Non ci sono parole che possano colmare il vuoto che una tragedia come quella accaduta la scorsa notte a Focene lascia in tutti noi. La città intera è in lutto per la vita spezzata di questa giovane donna, amata e stimata da tutta la comunità” - dichiarano tutti i consiglieri e le consigliere comunali di Fiumicino.

“Il nostro affettuoso pensiero va a lei, alla sua famiglia, a tutte le persone che la conoscevano e alla comunità di Focene, duramente colpita dal maltempo delle ultime ore. Una località laboriosa e solidale alla quale ci stringiamo in un forte abbraccio”.

Al cordoglio si unisce anche Aeroporti di Roma. “Sinceramente dispiaciuti per la triste circostanza, ci uniamo al cordoglio della famiglia di Noemi Magni, scomparsa la scorsa notte in seguito ad un evento naturale di straordinaria violenza”.