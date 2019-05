Metro A: ragazza muore investita da un treno a Lepanto. Tratta interrotta

Incidente alla stazione Lepanto della linea A della metro dove una donna è caduta finendo sotto un convoglio tra la banchina e le rotaie in direzione Anagnina. E' accaduto intorno alle 11:10 di giovedì 30 maggio. Investita da un treno in transito per la ragazza, una 33enne, non c'è stato nulla da fare, è morta prima di poter essere liberata dai soccorritori.

I vigili del fuoco sono sul posto insieme ai poliziotti del commissariato Prati impegnati nelle indagini. Per accertare la dinamica sono state acquisite le telecamere di videosorveglianza all'interno della stazione.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia di Stato. Necessario interrompere la tratta Termini-Ottaviano in entrambi i sensi. Come in forma Atac sono stati attivati i bus sostitutivi.

