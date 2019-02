Cade dalle scale e muore a 26 anni, disposta l'autopsia su una giovane parrucchiera

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di una ragazza calabrese di 26 anni residente a Roma nella zona del Quartiere Africano. La giovane lavorava come parrucchiera in un salone di bellezza di viale Eritrea.

Originaria di Nocara, piccolo centro della provincia di Cosenza, la ragazza è deceduta nella mattinata di martedì 5 febbraio all'ospedale dopo essere caduta dalle scale della casa dei nonni del fidanzato, dove avevano deciso di passare il weekend insieme.

I fatti hanno hanno preso corpo la notte di lunedì, dopo che la ragazza è caduta dalle scale di una casa di Ronciglione, in provincia di Viterbo. Tornata inizialmente a letto, Maria Arcuri ha poi comiciato ad accusare dolori e dei giramenti di testa. Alle 6:00 del mattino le sue condizioni si sono aggravate ed il fidanzato ha richiesto l'intervento dell'ambulanza.

Trasportata all'ospedale Belcolle di Viterbo le condizioni della parrucchiera di Roma si sono ulteriormente aggravate. Martedì 5 febbraio il decesso. Disposta l'autopsia, la salma della ragazza è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Ronciglione che al momento propendono per l'incidente, non escludendo nessuna ipotesi investigativa. A fugare i dubbi sarà infatti l'esame autoptico.