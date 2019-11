Morta a Roma Maria Pia Fanfani, vedova dell'ex leader della Dc

E' morta a Roma all'età di 97 anni Maria Pia Fanfani, storica volontaria della Croce Rossa Italiana, e vedova dell'ex leader Dc, più volte presidente del Consiglio e presidente del Senato, Amintore.

Con Maria Pia Fanfani se ne va uno degli esempi più autorevoli e appassionati ai principi umanitari e all'azione filantropica del nostro Paese, la ricorda la CRI. "E' stata da sempre una di noi, esponente di primo piano della Croce Rossa, anche a livello internazionale, che ricordiamo per la grande passione e l'impegno attivo che la vide protagonista anche in numerose missioni umanitarie. Sabato alle 11 picchetto d’onore della CroceRossa a San Lorenzo in Damaso a Roma".

"Con Maria Pia Fanfani scompare una donna che ha percorso, per tutta la sua vita, una sola strada, quella della solidarietà e dell'umanità nei confronti del prossimo - il cordoglio di Lorenzo Cesa, segretario nazionale Udc -. L'impegno in Croce Rossa italiana, così come la passione nelle sue opere quotidiane, per incontrare nella sua strada, le persone, emarginate, in situazione di disagio sociale e di bisogno, rimangono oggi l'eredità più importante. E' un immenso patrimonio di valori che noi uomini e donne democratici cristiani abbiamo il dovere di rilanciare, affinché la sua azione possa continuare ad esistere, nel nome di quella tradizione che fa parte della nostra storia".

"Apprendo con tristezza della scomparsa di Maria Pia Fanfani. Non solo nel ricordo di uno dei più importanti esponenti della politica italiana del dopoguerra, ma anche per le sue iniziative culturali, sociali, benefiche. Maria Pia Fanfani è stata protagonista della vita italiana. Sempre attenta e partecipe a tanti momenti della vita della politica e delle istituzioni, ha sempre offerto un contributo di saggezza, di competenza, di qualità e di cultura". Le parole del senatore Maurizio Gasparri (Fi).

"La ricordo - aggiunge - con grande rispetto e con grande affetto. Lo stesso rispetto e lo stesso affetto che lei ha sempre avuto per tanti protagonisti della vita politica ed istituzionale, ai quali non ha mai fatto mancare un consiglio, una esortazione, uno stimolo ad operare per il bene comune. Maria Pia Fanfani è stata una vera protagonista della recente vita italiana".