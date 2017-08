Tragedia in montagna: ragazza romana di 24 anni precipita nel canalone e muore

E' precipitata nel canalone mentre la pioggia ancora batteva forte, sotto gli occhi attoniti del fidanzato che non ha potuto fare altro che chiamare aiuto. Così è morta sulle montagne del bresciano Margherita Nardone, 24enne romana. A lanciare l'allarme altri escursionisti che stavano dietro di loro: a causa del forte temporale l'elicottero dei soccorsi in una prima fase non è riuscito ad avvicinarsi. L'elisoccorso ha raggiunto il luogo dell'incidente quando le condizioni meteorologiche sono migliorate: purtroppo non c'è stato niente da fare.

Morta Margherita Nardone

Margherita Nardone è l'ennesima vittima delle montagne bresciane: aveva soltanto 24 anni. Il corpo della ragazza è stato ricomposto e riportato a valle: adesso riposa all'obitorio dell'ospedale di Edolo. Studentessa universitaria, abitava a Roma. Era in montagna con il fidanzato, per qualche giorno di vacanza. Dopo aver passato la notte in rifugio, nel primo pomeriggio di domenica stava risalendo lungo il sentiero alpino numero 1, sull'alta via dell'Adamello. Erano partiti all'alba dal rifugio Maria e Franco (in territorio di Ceto) insieme ad un'altra ventina di escursionisti, per raggiungere il rifugio Lissone.

Sorpresi dal temporale

Sono stati travolti dal temporale quando si trovavano all'altezza del passo Ignaga, a oltre 2500 metri di quota. La forte pioggia e il forte vento hanno reso impraticabile la strada, e soprattutto scivolosa. La giovane Margherita avrebbe perso l'equilibrio, all'improvviso. Precipitata nel vuoto per diversi metri.

Tragedia in montagna

Scomparsa in un solo attimo, sotto gli occhi attonti del suo ragazzo. La macchina dei soccorsi ha fatto il possibile per salvarla: purtroppo non c'è stato niente da fare. Sul posto sono arrivate le varie squadre territoriali del Soccorso Alpini, le stazioni di Media Valle, Edolo e Breno. Ma per Margherita era già troppo tardi. (da BresciaToday).