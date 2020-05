Tragedia a Conca d’Oro: anziana muore nell’incendio nel suo appartamento

Tragedia a Conca d’Oro dove una donna è morta in seguito all’incendio divampato nel suo appartamento. Per l’anziana signora di 90 anni non c’è stato nulla a fare, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’allerta ai soccorsi è scattata intorno alle 17:30 dal civico 13 di via delle Isole Pelagie. Nel quartiere del Municipio Montesacro sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, il 118, gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale e quelli dei commissariati di polizia Salario e Fidene.

Spento l’incendio la scoperta della tragedia. Fra le ipotesi non si esclude quella che a scaturire le fiamme possa essere stata una sigaretta, proseguono gli accertamenti per delineare le cause anche con l’ausilio della polizia scientifica.