Precipita da una finestra del quinto piano: morta una donna alla Marranella

Tragedia ieri mattina in via Gerardo Mercatore, nel quartiere della Marranella. Una donna è precipitata da una finestra al quinto piano di un palazzo. Per lei non c'è stato nulla da fare: è morta sul posto. Secondo quanto si apprende, al momento dell'incidente si trovava sola in casa e stava pulendo le finestre. Sul posto per accertare l'accaduto la polizia di stato.