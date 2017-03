Montagnola: donna precipita dal settimo piano, morta 71enne

E' precipitata dal settimo piano morendo sul colpo. La tragedia si è verificata in zona Montagnola dove una donna italiana di 71 anni è deceduta dopo un volo dalla finestra del bagno della prorpia abitazione. E' accaduto la mattina del 7 marzo. A segnalare il corpo privo di vita di una anziana nella chiostrina interna di una palazzina poco distante dal Parco delle Tre Fontane alcuni condomini. Arrivati sul posto i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 71enne.

IPOTESI INVESTIGATIVE - Nel luogo della tragedia, oltre al personale medico, anche i carabinieri della Stazione Roma Eur con il medico legale. Sul corpo della donna, che viveva da sola nell'appartamento del settimo piano a Montagnola, non sono stati trovati evidenti segni di violenza. Chiusa l'abitazione dall'interno, con la finestra del bagno da dove è precipiata la donna trovata aperta, i militari dell'Arma procedono sull'ipotesi del gesto volontario, anche se al momento non escludono anche altre poste investigative.

DIPOSTA L'AUTOPSIA - La certezza sulle cause della morte della donna arriverà dal responso dell'esame autoptico, con la salma della 71enne trasferita all'obitorio del Policlinico Tor Vergata a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.