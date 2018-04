Villetta esplosa: morta anche la 24enne romana rimasta gravemente ustionata

Non ce l'ha fatta Beatrice Meduri, la 24enne romana rimasta gravemente ustionata nell'esplosione che avvenne in una villetta di Montalto di Castro la notte dello scorso 10 marzo. La tragedia si consumò in località Torre di Maremma, comprensorio della cittadina della provincia di Viterbo. Nel corso della deflagrazione aveva già perso la vita il fidanzato della giovane, Walid Elsayed, 26enne romano di origini egiziane. A dare l'allarme furono le guardie giurate dell'istituto di vigilanza privata, con la forte esplosione che venne udita a diversi chilometri di distanza.

Morta Beatrice Meduri esplosione Montalto di Castro

Straziante la scena che si trovarono davanti i vigili del fuoco di Viterbo, 118, polizia e carabinieri intervenuti sul posto. Distrutta la villetta, la deflagrazione, dovuta secondo i primi accertamenti ad una perdita di gas, sventrò l'abitazione. Walid Elsayed venne sbalzato nel giardino dell'immobile dove poi morì prima di poter essere trasportato in ospedale. Gravemente ferita Beatrice Meduri, che riportava gravi ustioni su buona parte del corpo. Trasportata al Sant'Eugenio la ragazza romana non ce l'ha però fatta ed è morta lo scorso 8 aprile.