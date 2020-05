Anziana trovata morta in casa: non si avevano sue notizie da giorni

Dramma della solitudine a Torrevecchia dove una donna di 78 anni è stata trovata morta in casa ed il suo corpo, secondo quanto riferito dalla polizia di Stato, era "in avanzato stato di decomposizione".

A dare l'allarme, nel pomeriggio di ieri, era stato il portiere della palazzina dove risiedeva l'anziana. L'uomo non aveva più notizie di lei da giorni inoltre, nell'edificio si sentiva del "cattivo odore".

Sul posto, quindi, sono così giunti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia. La scena è stata chiara fin da subito, con la donna trovata morta in casa. Da un primo esame esterno del cadavere del medico legale, non sono stati evidenziati segni di violenza. L'ipotesi degli investigatori è che la 78enne sia morta per un malore. La salma è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.