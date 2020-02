Roma piange Agnese Piantadosi, la storica burattinaia del Gianicolo

Roma dice addio ad Agnese Piantadosi, la burattinaia del Gianicolo. La donna si è spenta all’età di 85 anni dopo aver incantato generazioni di bambini con il teatrino di Pulcinella.

E’ morta Agnese: la burattinaia del Gianicolo

Dopo la scomparsa del marito Carlo, dal 2011 Cavaliere del Lavoro per meriti artistici, erano state Agnese e la figlia Antonella a portare avanti quell’attività che per sessant’anni ha affascinato tutta Roma, grandi e piccini.

Un teatrino storico, un punto di riferimento per gli amanti dell’arte e per la città. Non c’è bambino che a Roma non abbia assistito almeno una volta agli spettacoli del teatro dei burattini al Gianicolo. Un momento magico per tante famiglie: una di quelle tradizioni trasmesse di generazione in generazione.

Il teatrino di Pulcinella al Gianicolo

Oggi il piccolo sipario al Gianicolo è chiuso. Nessuno chiederà le offerte a fine spettacolo. Agnese Piantadosi, l’ultima burattinaia di Roma, ci ha lasciati. Con lei se ne va un pezzo di storia della città: non i ricordi di quanti, sulle spalle dei propri genitori, o già grandini alla ricerca di un posto in prima fila, hanno assistito alla magia del teatrino di Pulcinella al Gianicolo.