Monti Lucretili: colpito da un ramo durante gita di Pasquetta, recuperato in elicottero

Disavventura di Pasquesta per un ragazzo 24enne di Marcellina, impegnato a raccogliere della legna con degli amici durante la consueta gita del lunedì dell'Angelo sui Monti Lucretili quando un ramo di grosse dimensioni, caduto su di un piede, gli ha provocato uno schiacciamento delle dita del piede destro.



Vista la mancanza di copertura telefonica alcuni amici dell'infortunato si sono allontanati di circa 2 chilometri dal luogo dell'incidente per lanciare l'allarme contattando il 118 e fornendo le coordinate del ferito.

L'elicottero del 118 del Lazio, con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e il personale del 118, è atterrato in un prato a poca distanza dal ragazzo infortunato che nell'attesa aveva provveduto, insieme ad un amico, a contenere l'emorragia con una cintura. Il ragazzo è stato recuperato in barella tramite vericello e infine elitrasportato in codice giallo all'Aurelia Hospital di Roma.