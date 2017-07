Monti, baby ladre in azione: lastra e cacciaviti per forzare appartamento

Una lastra in plastica e vari cacciaviti: questi gli arnesi utilizzati da due baby ladre per forzare la porta d'ingresso di un appartamento al 5° piano di un condominio in via Cavour, nel rione Monti.

Baby ladre: dal campo nomadi del Foro Italico a Monti

Esperte ladre ma giovanissime di età, le due nomadi di 15 e 12 anni, domiciliate presso il campo nomadi di via del Foro Italico e con precedenti specifici, sono state bloccate dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro.

Lastra e cacciaviti per forzare la porta

Ieri pomeriggio, le due complici si sono introdotte all’interno del condominio e salite al 5° piano, dove pensavano di agire indisturbate, hanno iniziato ad armeggiare sulla porta dell’appartamento preso di mira.

Rumori sospetti e chiamata al 112

Ma forse un “attrezzo di lavoro” caduto a terra o forse qualche movimento maldestro, hanno attirato l'attenzione degli altri condomini che, insospettiti dai rumori, hanno allertato subito il 112. I Carabinieri, intervenuti rapidamente, sono saliti al piano segnalato e hanno colto in flagranza le baby ladre.

Per le baby ladre l'accusa di tentato furto

Sequestrati gli arnesi utilizzati per il tentato furto, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno accompagnato le arrestate in caserma con l’accusa di tentato furto in abitazione in concorso.

Successivamente, come disposto dal Tribunale per i Minori, la 15enne è stata arrestata e portata presso il Centro di Accoglienza Minori in via Virginia Agnelli, mentre la 12enne, non imputabile, affidata ad una struttura protetta dei Servizi Sociali del Comune di Roma.