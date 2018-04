Bravetta, scontro auto moto nella notte: due feriti gravi

Grave incidente stradale nella notte a Bravetta. Alle 3.30 una Fiat 500, condotta da una 22enne, e una moto modello Honda condotta da un giovane di 18 anni, si sono scontrati su via Silvestri. Ad avere la peggio le due persone a bordo della moto. Oltre al conducente a bordo anche una donna. Proprio quest'ultima ha riportato le ferite peggiori.

Sbalzata dalla due ruote è finita sull'asfalto. Gravi le lesioni riportate: trasportata in codice rosso al San Camillo attualmente si trova in prognosi riservata. Altrettanto gravi, ma non da mettere in pericolo la sua vita, anche le condizioni del conducente, anche egli trasportato al San Camillo. Accertamenti di rito anche per la 22enne a bordo della Fiat Cinquecento, le cui condizioni però non destano particolari preoccupazioni.

Le indagini sono affidati agli agenti del XI gruppo Marconi. A loro il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.