Montespaccato: una serra di marijuana professionale nell'armadio

Una serra professionale di marijuana ricavata nell'armadio della camera da letto. Sono stati gli agenti del commissariato Romanina a suonare alla porta di casa di un giovane 27enne di Montespaccato ed a scoprire il sistema per l'autoproduzione 'dell'erba'.

Serra di marijuana a Montespaccato

Il giovane, una volta aperta la porta, si è mostrato molto agitato e reticente ed il forte odore di marjuana ha indotto i poliziotti ad approfondire il controllo. In camera da letto gli agenti si sono trovati davanti un armadio in tela ed all’interno una serra costruita e montata ad arte, perfettamente funzionante, con una ventola per filtraggio dell’aria, luce preriscaldata, tubo di areazione e piani per la diversa crescita delle piante.

Coltivazione di marijuana in casa

Trovato anche un semenzaio contenente 5 bicchierini in plastica con 5 piantine, controllati da un termo igrometro digitale, 3 barattoli in vetro pieni di marijuana per un peso di circa 110 grammi, flaconi contenenti fertilizzanti per la coltivazione e tutto il materiale per il confezionamento. Il 27enne romano, con precedenti di polizia, accompagnato negli uffici del commissariato, al termine degli accertamenti è stato arrestato.