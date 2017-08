Montesacro: armato di coltello rapina passanti, 25enne in manette

Due rapina in poche ore a Montesacro. Protagonista un 25enne romano rintracciato e arrestato dalla Polizia dopo un 'indagine lampo. I poliziotti, durante il consueto servizio di controllo del territorio, sono stati indirizzati dalla sala operativa, in piazza Conca d'Oro, per una segnalazione di rapina ai danni di alcuni passanti.

Sul posto, gli agenti hanno ascoltato il racconto delle vittime, due ragazzi, e di un testimone che ha ben descritto il malvivente: giovane, accento romano, armato di coltello, oltre il dettaglio dei suoi abiti.

Immediata una battuta della zona da parte delle pattuglie della Polizia di Stato che, all'altezza di Corso Sempione, hanno notato un uomo molto somigliante al responsabile della rapina. Poco distante un'altra sua vittima, un uomo con una ferita al volto, anche lui appena rapinato.

Alla vista dei poliziotti, il giovane ha cercato di scappare, ma la sua breve fuga è stata interrotta da due agenti i quali, con poca difficoltà lo hanno disarmato e bloccato. Lievemente ferito nella colluttazione anche un agente. Il 25enne, peraltro già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, l’uomo è stato condotto in carcere.