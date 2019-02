Montesacro: lavori di Acea su condutture idriche, domenica 3 marzo senza acqua

La zona di Montesacro e parte del IV Municipio di Roma saranno senza acqua, domenica 3 marzo. Acea Ato 2 ha infatti comunicato che, per consentire interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l'efficienza del servizio, si renderà necessario sospendere il flusso idrico in alcune strade. Di conseguenza dalle 9 alle 22 si verificheranno mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione nelle seguenti vie:

Via Giovanni Zanardini (da Via Nomentana a Via Michelangelo Tilli)

Via Giuseppe Antonio Pasquale

Via Alessandro Trotter

Via Giovanni Bucco

Via Patrizio Gennari

Via Carlo Spegazzini

Via Gaetano Licopoli

Via Antonio Cortuso

Via Nomentana (da Via Aguzzano a via Cimone)

Via Claudio Achilini

Via Emilio De Marchi

Potranno essere interessate dalla sospensione anche vie limitrofe alle citate. Per limitare i disagi Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che sarà attivo dalle 9 alle 22 di domenica 3 marzo 2019 nei seguenti punti:

• Via Carlo Spegazzini, angolo Via Giovanni Zanardini

• Via Nomentana, angolo Via Ettore Romagnoli

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a "provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua". Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.