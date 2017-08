A passeggio con il cane per spacciare: in casa nascondeva 2 chili di droga

Per eluderi i controlli spacciava droga quando era a passeggio con il suo fedele cane di razza boxer. Durante le indagini svolte per il contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti, la squadra investigativa della Polizia di Stato del commissariato Casilino ha cos' arrestato un pusher di Monterotondo.

Dopo vari appostamenti e pedinamenti, gli agenti hanno scovato il giovane e, con successive ricerche sui social network, sono riusciti ad arrivare alla sua identità.

Le indagini si sono concluse dopo l'ultima osservazione dell'operato dell'eretino. Durante la serata i poliziotti lo hanno visto all'interno di un giardino pubblico dove, avvicinato più volte da ragazzi, si appartava con loro in una parte buia del parco per poi tornare da solo poco dopo.

In tarda serata il pusher mentre se ne stava andando col suo cane, è stato raggiunto da un coetaneo con il quale ha concluso una compravendita di marijuana e hashish, sempre sotto l’occhio vigile degli agenti che, a quel punto, sono intervenuti.

In casa dello spacciatore sono stati trovati quasi 2 chili di droga tra hashish, marijuana e cocaina, già suddivisa in dosi pronte ad essere vendute ad eccezione di 9 panetti di hashish ancora interi, 130 euro, 3 bilancini elettronici di precisione, 1000 bustine in cellophane per il confezionamento delle dosi, 1 taglierino con la lama sporca di hashish ed una scatola di cartone contenente bicarbonato, solitamente utilizzato per tagliare la cocaina.

Lo spacciatore è stato quindi arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e portato nel carcere di Rebibbia, mentre a carico dell’acquirente è stata elevata una sanzione amministrativa.