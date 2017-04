Piante alte 1,5 metri e crescita seguita a distanza: scoperta serra artigianale di marijuana

Avevano realizzato una serra per la coltivazione di marijuana speciale, grazie ad un sistema capace di provvedere autonomamente alle esigenze delle piante. E' quanto i Carabinieri hanno scoperto a Monte Compatri dove due fratelli di 20 e 23 anni e un loro socio di Rocca Priora di 22 anni sono sati arrestati con l'accusa di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.

I giovani avevano, non solo allestito la solita tenda da campeggio schermata internamente a mo di serra, ma l'avevano dotata di impianto di irrigazione, ventilazione e illuminazione completamente indipendenti e, addirittura, di un sistema di videosorveglianza grazie ala quale i "coltivatori diretti" potevano seguire a distanza le fasi di crescita della cannabis.

L’attrezzatura è stata interamente smantellata e sequestrata insieme a 40 grammi di marijuana già pronta per essere venduta e contenuta in un barattolo, 6 piante in accrescimento alte 1,5 metri e una decina di dosi di hashish. I giovani sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.