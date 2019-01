Drogato e con patente scaduta causa incidente: morta una donna. Arrestato per omicidio stradale

Incidente mortale, nel pomeriggio di martedì 8 gennaio a Monte Compatri. Rossana Giacchini, 52 anni, è deceduta a seguito di uno scontro avvenuto all'altezza del chilometro 22,800 di via Casilina. La donna era alla guida della sua Fiat Panda quando, dalla corsia opposta, una Opel Corsa l'ha centrata in pieno. L'incidente è avvenuto alle 15 circa.

Al volante dell'Opel un 49enne romano. Sul posto, per i rilievi scientifici, i Carabinieri della Stazione di Colonna e i soccorsi. Le condizioni di Rossana Giacchini sono subito risultate drammatiche. Trasportata in eliambulanza in codice rosso presso il Policlinico di Roma Tor Vergata, è giunta cadavere a causa delle gravi ferite riportate.

Il 49enne, invece, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Frascati, in codice giallo, per varie contusioni e un lieve trauma cranico, è risultato positivo al test della droga, agli oppiacei.

Secondo quanto emerso, il 49enne ha perso il controllo della sua Opel, invaso la corsia opposta per poi schiantarsi frontalmente contro la Fiat Panda guidata da Rossana Ghiacchini.

I Carabinieri, dopo i rilievi eseguiti sul luogo dell'accaduto e gli accertamenti, hanno anche scopero che l'uomo era al volante dell'auto con una patente scaduta nel dicembre 2017. Arrestato, è stato portato nel carcere di Velletri con l'accusa di omicidio stradale.