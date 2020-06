In monopattino sulla rampa del Raccordo Anulare: le immagini fanno il giro del web

Una scena surreale, a Roma, davanti agli automobilisti nei pressi di uno svincolo del Grande Raccordo Anulare. Come è immortalato da un video postato su Facebook, un giovane ha percorso in monopattino una strada che collega il centro commerciale Porta di Roma con le due direzioni del Raccordo, all'altezza dell'uscita 10 (Bufalotta) e che con le aree interne di via della Bufalotta. Le immagini sarebbero da ricondursi al 27 giugno. Una pratica assolutamente da condannare, in barba alla sicurezza.

