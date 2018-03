Mondo di mezzo: chiesti in appello 26 anni per Carminati e 25 per Buzzi

Condanne per un totale di 430 anni a 43 gli imputati. La procura generale ha chiesto una condanna a 26 anni e mezzo nei confronti dell'ex Nar Massimo Carminati e a 25 anni e 9 mesi per l'ex ras delle cooperative romane, Salvatore Buzzi, nell'ambito del processo di secondo grado che riguarda l’inchiesta sul 'Mondo di mezzo'.

Il procuratore generale Antonio Sensale ha anche chiesto di ripristinare l'accusa di "associazione mafiosa", decaduta con la sentenza di primo grado: "Riteniamo sussistente l'aggravante mafiosa per le estorsioni e gli episodi corruttivi contestati". La sentenza è prevista per settembre.

430 anni di carcere

Compresi Carminati e Buzzi, gli imputati nel processo di secondo grado sono 43. Il procuratore ha sollecitato, tra gli altri, 24 anni per Riccardo Brugia, 18 anni per Matteo Calvio, 17 anni e mezzo per Paolo Di Ninno, 16 anni e 10 mesi per Agostino Gaglianone, 18 anni e mezzo per Luca Gramazio, 17 anni per Alessandra Garrone e 14 anni e mezzo per Franco Panzironi.

Il primo grado

In primo grado, dove i pm avevano chiesto 28 e 26 anni, Carminati e Buzzi erano stati condannati rispettivamente a 20 e a 19 anni di carcere per associazione a delinquere e sono detenuti dal dicembre del 2014. Le richieste della pena sono dunque aumentate.