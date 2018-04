Molotov contro il Qube, la 'vendetta' di un residente: "Musica troppo alta e urla fuori dal locale"

Si è chiuso il cerchio in poche ora sull'atto vandalico nei confronti della discoteca Qube di via di Portonaccio. I Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale, hanno identificato un 49enne romano, già noto alle forze dell'ordine anche come assuntore di stupefacenti, e abitante in un condominio adiacente la nota discoteca.

E' stato denunciato per "incendio doloso e danneggiamento". Ai Carabinieri ha riferito di aver compiuto quel gesto perché infastidito dalla musica, a suo dire, ad alto volume e dai continui schiamazzi da parte dei clienti all'esterno del locale.

Dalle immagini passate al setaccio dai Carabinieri, si vede l'uomo danneggiare una porta a vetro e lanciare all'interno una bottiglia in plastica con un stoppino e contenente del liquido infiammabile. A segnalare l'accaduto ai militari era stato il gestore della discoteca che ieri mattina ha riscontrato i danneggiamenti. L'incendio non si è propagato ed è rimasto circoscritto alla bottiglia, senza provocare grossi danni.