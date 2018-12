Molestata sessualmente sull'autobus a ritorno da scuola: caccia ad un uomo

E' rimasta sotto choc dopo aver subito una violenza sessuale, questo il reato, sull'autobus Atac della linea 541 a Roma. E' successo lo scorso 28 novembre. A raccontare i fatti una giovane di 13 anni che stava tornando da scuola sul mezzo pubblico. Qui un uomo, tra i 60 e i 70 anni, ha iniziato a palpeggiarla, nelle parti intime, reiteratamente.

La giovane, impaurita, non ha urlato ma scesa dall'autobus ha raccontato tutto al padre che la stava aspettando alla fermata tra via Prenestina e viale Pamiliro Togliatti. Il padre con la figlia si è andato subito al commissariato di zona per fare la denuncia. La Polizia, che indaga sulla vicenda, è alla ricerca del sospettato.