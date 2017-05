Palpeggia ragazza sul bus 60: arrestato per violenza sessuale

L'ha presa di mira a bordo del bus 60 Express mentre era in transito nella zona del Centro Storico. Vittima una passeggera del mezzo pubblico molestata da un giovane poi arrestato per violenza sessuale. I fatti intorno alle 10:30 di domenica 1 maggio mentre l'autobus era in transito a piazza Venezia. Qui l'uomo, un 25enne nigeriano, ha palpeggiato il seno ad una donna che ha subito reagito allertando il 112.

VIOLENZA SESSUALE - Sul posto sono intervenuti glu agenti dei commissariati Trevi ed Esquilino e del Reparto Prevenzione Crimine che hanno fermato il cittadino africano che ha provato a reagire. Accompagnato negli uffici di polizia è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale.