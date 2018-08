Altare della Patria: molesta i turisti e poi aggredisce i carabinieri

A meno di 48 ore dagli ultimi controlli, i carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito, ieri pomeriggio, un nuovo capillare servizio nel complesso monumentale e nelle aree tra Colosseo e Fori Imperiali, finalizzato a contrastare l’abusivismo commerciale e varie forme di degrado.

Questo il bilancio dei controlli: una persona arrestata, due denunciate, tre ambulanti abusivi sanzionati e circa 100 articoli sequestrati.

Davanti all’Altare della Patria, è finito manette un romano di 35 anni, già con precedenti, perché, dopo essere stato sorpreso dai carabinieri mentre molestava insistentemente diversi turisti, ha aggredito i militari, opponendosi con forza alle operazioni di identificazione. Blloccato e portato in caserma, è stato arrestato.

In piazza del Colosseo, invece, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà, per molestie e disturbo a persone, due cittadini del Bangladesh di 44 e 34 anni, mentre cercavano, con atteggiamento molesto ed insistente, di vendere abusivamente prodotti ai turisti.

Sanzionati amministrativamente, per circa 16mila euro, 3 venditori ambulanti abusivi, tutti cittadini del Bangladesh, di 34, 44 e 62 anni, sorpresi a vendere merce di vario tipo senza regolare permesso. I carabinieri li hanno trovati in possesso di oltre 100 articoli che sono stati sequestrati.